Сам себе режиссёр

Никита Гридин, один из самых популярных блогеров Санкт-Петербурга, начинал, озвучивая ролики западных стендаперов и размещая их у себя на YouTube-канале. Точнее говоря, начинал он курьером и мечтал быть актёром озвучания — об этом Гридин со свойственной ему непосредственностью рассказал в одном из своих роликов. Просмотров было под триста тысяч — и это при том, что о работе курьером поведали не Хабенский и не Хакамада, а простой парень, ставший блогером всего-то два года назад.

Он делился со своей аудиторией очевидной лабудой: «…я разносил нал в карманах джинс, платили мало, была мечта, но мама велела найти стабильную работу…», — и это смотрят сотни тысяч людей. Ему дают рекламу, лабуда монетизируется, те, кто строил жизнь по маминым заветам, кусают локти от зависти. В чём тут секрет? Он — в незаурядной харизме и явном актёрском таланте: Никита Гридин чрезвычайно обаятелен, к тому же он сам себе режиссёр. Его миниатюры продуманы и выстроены, аудитория широка. От городских гопников, которые увидят в Гридине своего, до интеллектуалов, которые примут то, что он делает, за стёб, тонкую игру с образом. Изображающий простачка Гридин на самом деле очень непрост, мини-сериал «Пацаны с Дыбенко», который он продюсирует и режиссирует, и сам же в нём играет — отличный продукт, этот сериал мог бы идти и на эфирном телевидении.

Гридин мог бы стать отличным характерным артистом: он любит играть, но только на актёрстве не останавливается. Он поёт, ставит клипы, работает как стендапер, на своём канале он дегустирует шаверму и алкоголь, а ещё ведёт пародийную кулинарную передачу. Самого себя он выстраивает как роль, но в личной жизни закрыт, и о том, как она складывается, интернет-обозревателям приходится гадать. И это абсолютно логично: Гридин любит рассказывать истории из своего прошлого, но при этом торгует не самим собой, а образом, который он создаёт. Этим он отличается от многих других блогеров: Гридин предлагает своей аудитории неплохие актёрские миниатюры.

Его дружба и сотрудничество с Юрием Хованским в этом отношении не случайны. Тот тоже прирождённый актёр, и в «Пацанах с Дыбенко» Гридин и Хованский образуют отличную комическую пару. Хованский здесь Санчо Панса, а Гридин — криминальный Дон Кихот , находящийся на условно-досрочном.

Отечественное телевидение заформализовано и иерархично, а интернет-телевидение, которое делают такие, как Гридин, представляет собой впечатляющий пример свободы и быстро приходящего успеха. Гридин появился ниоткуда и за несколько лет стал известен, превратил самого себя в явление культуры и успешное коммерческое предприятие. И это по-настоящему обнадёживает: если у пацана с Дыбенко есть будущее в нашей стране, то она не пропадёт.