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Блокчейн и ЕГАИС против бочки в промзоне: удалось ли победить отраву?
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Блокчейн и ЕГАИС против бочки в промзоне: удалось ли победить отраву? 

Пятый канал 46 минут назад
Фото: Пятый канал
Ранее в системе ЕГАИС была «серая зона» оптовиков… Новые федеральные специальные и акцизные марки делают на Гознаке с двойным шифрованием, данные хранят по технологии блокчейн. В общем, ноу-хау и хай-тек. Но это так пока далеко от того, что творится на бытовом уровне в этой сфере — увидел Алексей Полторанин.
Появление нашей съемочной группы застало врасплох продавца сомнительной алкогольной продукции. Торговец сразу же начал распускать руки. А затем запер меня в контейнере с «ценным грузом».
К этому вагончику мы пришли под видом обычных покупателей. Продавец уверял нас — цены приятно удивят. И ведь, действительно, пятилитровая (!) канистра элитного алкоголя всего лишь 500 рублей — в 20 раз дешевле розницы.
Ассортимент продукции на любой вкус. В одной канистре хранится водка, а в соседней — виски элитного бренда. Но какого качества алкоголь — неизвестно. Клиентов к этому ржавому грузовичку тянет как магнитом.
"Люди не жалуются"— уверяют старожилы.
А ведь даже небольшая доза метанола, который часто оказывается в такой продукцию, грозит страшными последствиями для человеческого организма — уверяют медики.
Его действие очень опасно, начиная от потери зрения, слепоты и заканчивая летальным исходом — напоминает Евгений Крупицкий, главный нарколог Ленобласти.
По словам экспертов, на рынке алкогольной продукции доля такого контрафакта составляет 60 процентов. Потери для российского бюджета — миллиардные.
Причины возникновения такого большого объема подпольной продукции — они давно известны. Все про это знают. Слишком дорогая водка, официальная. Слишком высокий акциз — объясняет Михаил Смирнов, главный редактор портала «алкоголь.ру»
С 1 июля пробраться на прилавок обычного магазина суррогату будет практически невозможно. В стране вводится учет каждой бутылки с помощью ЕГАИС, на всех этапах ее путешествия. Если раньше к системе подключились производство и розница, то теперь — оптовики.
Это акцизная марка, которая имеет порядковый номер, к которому привязывается тип, вид продукции, дата производства и именно она позволяет контролировать подлинность и отслеживать движение продукции до момента продажи конечному потребителю в магазине — говорит Станислав Шматков, директор по управлению цепью поставок компании по производству и торговле алкоголем.
Теперь кроме акцизной марки на бутылке появится этикетка с уникальным матрикс-кодом. Специальные шифры разместятся и на ящиках, и на паллеттах. Это позволит проверяющим органам контролировать продукцию. К примеру, на кассе обычного магазина аппарат не пропустит к продаже подделку и сразу же зафиксирует наличие суррогата в единой базе.
Эксперты уверяют — обмануть ЕГАИС не удастся. А производители, оптовики и магазины рискуют остаться без лицензии если не будут отражать продажи алкоголя в системе. Поэтому новая мера должна подействовать на все звенья отрезвляюще.
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