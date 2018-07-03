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В Ульяновске ребенок получил травмы на пляжном аттракционе
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В Ульяновске ребенок получил травмы на пляжном аттракционе 

АиФ — Ульяновск 45 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
11-летний мальчик получил травмы на надувном аттракционе в бассейне на центральном пляже в Ульяновске. Следователи начали проверку по этому факту.
Следователи предварительно установили, что 1 июля 2018 года на территории Центрального пляжа 11-мальчик получил травмы при использовании надувного детского аттракциона, размещенного в бассейне. Во время нахождения мальчика на надувном шаре, оператор аттракциона начал подтягивать его к краю бассейна, в результате ребенок упал и ударился о бетонный борт бассейна, сломав шейку плеча и получив ряд других травм.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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