В Ульяновске ребенок получил травмы на пляжном аттракционе

11-летний мальчик получил травмы на надувном аттракционе в бассейне на центральном пляже в Ульяновске. Следователи начали проверку по этому факту.

Следователи предварительно установили, что 1 июля 2018 года на территории Центрального пляжа 11-мальчик получил травмы при использовании надувного детского аттракциона, размещенного в бассейне. Во время нахождения мальчика на надувном шаре, оператор аттракциона начал подтягивать его к краю бассейна, в результате ребенок упал и ударился о бетонный борт бассейна, сломав шейку плеча и получив ряд других травм.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.