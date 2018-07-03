В Ульяновске ребенок получил травмы на водном аттракционе на пляже

САМАРА, 3 июл — РИА Новости . Ульяновские следователи проводят проверку по факту получения травм 11-летним мальчиком на водном аттракционе, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 1 июля на территории Центрального пляжа в Железнодорожном районе Ульяновска: мальчик получил травмы, играя на надувном детском аттракционе в бассейне. По информации местного портала 73online.ru, у ребенка диагностировали ушиб головы, шеи и перелом шейки плеча.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СУСК.

Проверку по факту случившегося также проводит администрация Ульяновска. «Бассейн на пляже, в котором был размещен водный аттракцион, находится в ведении муниципалитета. Однако никто никаких разрешений на установку надувного батута в нем не выдавал. По одной из версий, аттракцион разместили владельцы близлежащего кафе», — сказал РИА Новости представитель администрации города.