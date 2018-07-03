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Княгиня и Спартак: в загсе назвали имена детей, родившихся на Южном Урале в июне
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Княгиня и Спартак: в загсе назвали имена детей, родившихся на Южном Урале в июне 

74.ru 41 минуту назад
Фото: 74.ru
Самыми необычными именами, которые дали южноуральцы дали своим дочерям в июне, стали Серафима, Княгиня и Верослава, сыновьям — Спиридон, Спартак и Кузьма. Об этом сообщили в госкомитете по делам загс Челябинской области.
Чаще всего малышек называли Аннами, Алисами и Софиями
В список необычных имён девочек также попали Глафира, Златаслава, Августина, Стефанида, Анфиса, Ася и Тамара. Мальчиков лишь раз за месяц назвали Елисеем, Тихоном, Демьяном, Прохором, Саввой, Теодором и Дементием.
— Самыми популярными женскими именами оказались Виктория, Анна, Полина, Мария, Алиса, Анастасия, София, Варвара, Валерия и Ксения, — сообщили в госкомитете по делам загс. — В рейтинге мужских имён лидируют Александр, Михаил, Артём, Кирилл, Максим, Егор, Матвей, Дмитрий, Иван и Тимофей.
В июне в Челябинской области родилось 3112 малышей. Ушли из жизни 3730 южноуральцев. Связали себя узами брака 2557 пар, а развелись — 1242 семьи. Установили отцовство 542 человек, усыновили 30 детей. А имена сменили 183 человека.
В 2017 году в Челябинской области появилось на свет 20872 мальчика и 19875 девочек. По данным Минздрава, серьёзный спад рождаемости не смогла скомпенсировать даже положительная статистика смертности населения.
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