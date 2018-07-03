Княгиня и Спартак: в загсе назвали имена детей, родившихся на Южном Урале в июне

Самыми необычными именами, которые дали южноуральцы дали своим дочерям в июне, стали Серафима, Княгиня и Верослава, сыновьям — Спиридон, Спартак и Кузьма. Об этом сообщили в госкомитете по делам загс Челябинской области.

Чаще всего малышек называли Аннами, Алисами и Софиями

В список необычных имён девочек также попали Глафира, Златаслава, Августина, Стефанида, Анфиса, Ася и Тамара. Мальчиков лишь раз за месяц назвали Елисеем, Тихоном, Демьяном, Прохором, Саввой, Теодором и Дементием.

— Самыми популярными женскими именами оказались Виктория, Анна, Полина, Мария, Алиса, Анастасия, София, Варвара, Валерия и Ксения, — сообщили в госкомитете по делам загс. — В рейтинге мужских имён лидируют Александр, Михаил, Артём, Кирилл, Максим, Егор, Матвей, Дмитрий, Иван и Тимофей.

В июне в Челябинской области родилось 3112 малышей. Ушли из жизни 3730 южноуральцев. Связали себя узами брака 2557 пар, а развелись — 1242 семьи. Установили отцовство 542 человек, усыновили 30 детей. А имена сменили 183 человека.

В 2017 году в Челябинской области появилось на свет 20872 мальчика и 19875 девочек. По данным Минздрава, серьёзный спад рождаемости не смогла скомпенсировать даже положительная статистика смертности населения.