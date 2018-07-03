Юных свердловчан ждут уроки электробезопасности от МРСК Урала

МРСК Урала представила план совместной работы с Министерством образования Свердловской области на совещании с руководителями профильных органов местного самоуправления и общеобразовательных учреждений региона. Акцент в нем сделан на обязательное включение темы «Электробезопасность» в школьный курс ОБЖ.

Методическое пособие по проведению урока на соответствующую тему, разработанное ОАО «МРСК Урала», передано на экспертизу в Минобраз . При ее удачном прохождении оно будет рекомендовано к применению и поступит во все общеобразовательные учреждения Свердловской области.

Данный совместный проект станет пилотным в российской образовательной сфере. Уральские школьники первыми в стране будут изучать правила обращения с электроприборами и поведения вблизи энергообъектов в рамках обязательной программы.

Это, в частности, позволит прилечь внимание родителей к проблеме электротравматизма детей и соблюдения правил безопасности при взаимодействии с током.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МРСК Урала, в 2017-2018 годах несколько юных свердловчан погибли или получили серьезные электротравмы. Зачастую причиной несчастных случаев было стремление стать популярным в соцсетях и среди сверстников. Ради «эффектного» селфи подростки забираются на опоры ЛЭП и крыши трансформаторных подстанций, игнорируя правила поведения вблизи энергообъектов.

С 2008 года МРСК Урала реализует комплексную программу по предотвращению травматизма «Электричество опасно!». Она рассчитана на разные целевые аудитории: детей и подростков, руководителей предприятий и организаций, водителей большегрузной строительной техники, садоводов, любителей рыбалки.

В 2017 году в школах Пермского края, Челябинской и Свердловской областей было проведено более 4 000 уроков, которые посетили почти 100 000 детей. Распространено порядка 80 000 листовок и плакатов, педагогам передано свыше 2 500 методичек для проведения занятий по теме «Электробезопасность». Охват в соцсетях составил 50 000 человек.

Однако многие забывают, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, проникновение на них влечет опасность для здоровья и жизни, а также ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.

Свидетелей проникновения на энергообъекты или детских игр рядом с ними энергетики просят звонить по телефону 8-800-2501-220.

Материалы для беседы с детьми можно найти на сайте ОАО «МРСК Урала» (https://www.mrsk-ural.ru/client/safety/danger/).