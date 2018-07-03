Как Бейонсе, Джей Зи и их дочь Блу Айви проводят отпуск: фото

Европа стала излюбленным направлением для американских туристов, и звезды Голливуда не исключение. Все больше знаменитостей выбирают в качестве курортного направления Грецию и Францию. Так, Джиджи Хадид улетела на Миконос, а Бейонсе предпочла Лазурный берег Франции. Вместе со своим мужем Джей Зи и дочерью Блу Айви певица отдыхает в Каннах. Солнечными фотографиями она делится в своем Инстаграм.

Бейонсе

Бейонсе выглядит роскошно даже на отдыхе. Для прогулки с семьей она выбрала оранжевое платье с принтом и глубоким вырезом в области декольте. Образ дополнили прозрачные босоножки. Малышку Блу Айви артистка тоже нарядила ярко. На девочке были розовые шорты, футболка и ободок с ушками. Звездная семейка может с легкостью претендовать на звание самой стильной!

Бейонсе, Джей Зи и Блу Айви

К слову, младших детей Бейонсе и Джей Зи на кадрах нет. Видимо, родители решили оставить близнецов Сэра и Руми дома с няней. Напомним, что детишки родились летом прошлого года.