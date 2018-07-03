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Прогулки по Курской области на миллион
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Прогулки по Курской области на миллион 

Курские известия 29 минут назад
Фото: Курские известия
КВНщики снимают весёлые ролики о достопримечательностях региона в стиле «Орёл и решка»
Шесть весёлых и находчивых, три месяца и миллион рублей. Вот и всё, что нужно для создания серии увлекательных передач в стиле travel. Ребята должны проехать 10 районов области и о каждом снять видеоролик.
Проект назвали «Цу-е-фа». Шоу отличается от «Орёл и решка», пожалуй, только названием и скромным бюджетом. Первый выпуск программы вызвал интерес не столько у будущих туристов, сколько у местных жителей. Накануне второго выпуска «КИ» узнали, как снимается «Цу-е-фа» и в какие необычные ситуации попадали ведущие проекта.
Богач и бедняк
В сентябре 2017 года ректор пригласил к себе в кабинет участников вузовской команды КВН «Мама будет рада». Сергей Емельянов предложил парням создать интересный туристический проект, ориентированный на молодёжь. Концепцию весёлым и находчивым предстояло придумать самим.
— Вышли из кабинета и стали придумывать формат нашего проекта. Был вариант снять простой информационный ролик, в котором рассказали бы о достопримечательностях Курской области. Но нам это показалось скучным. Думали, может, написать смешную песню о каждом районе и снять клип, но потом решили не изобретать велосипед и взять за основу популярный проект одного из федеральных телеканалов «Орёл и решка», — рассказывает один из основателей «Цу-е-фа» Евгений Мезенцев.
По замыслу парней съёмочная группа выезжает в один из райцентров. Двое ведущих разыгрывают на «камень-ножницы-бумага», кому достаётся 1 тысяча рублей, а кому — 10 тысяч. Затем группа делится на две команды по три человека: ведущий, помощник, оператор. Каждая из них отправляется по собственному маршруту. Задача — показать, как потратить имеющуюся сумму денег и с удовольствием провести время, не выезжая за пределы Курской области.
Найти деньги на проект оказалось несложно. Ребята подали заявку на получение гранта от «Росмолодёжи» и выиграли 1 миллион рублей. По смете этого хватит на поездку в 10 райцентров и создание 10 видеороликов о них. Большую часть этих денег куряне потратили на оборудование.
— Долго думали, с какого города начать, и за пять дней до отправления внезапно решили, что это будет Льгов. На место выехали вшестером, а ведущими стали Роман Горяйнов и Алексей Евтюхов. Они разыграли две имеющиеся суммы. Лёше досталось 10 тысяч, а Роме — 1. Удивительно, но больше проблем возникло у Алексея. Потому что во Льгове очень сложно найти места, где потратить 10 тысяч. Да и 5 тысяч с трудом разменяли. Для этого пришлось в аптеке покупать ненужное лекарство за 500 рублей, — рассказывает Женя.
Пока без цензуры
У ребят был примерный план, куда сходить и что показать, но с гостиницей и питанием определились уже на месте.
Алексей, которому достались 10 тысяч, поехал с вокзала на такси. Когда водитель узнал, что ребята снимают ролик о его городе, тут же предложил два дня катать их бесплатно.
— Его условие — чтобы мы показали убитые дороги Льгова. Мы были только за. Но потом человек, который должен был нас возить, сказал, что занят и не сможет нам помочь. То есть у нас нет каких-то установок снимать только позитив и приукрашивать. Показываем то, что есть, — рассказывают ребята.
В первом сюжете, кроме гостиниц и кафе, ребята показали музей им. А. Гайдара, всем известную башню Шамиля, поиграли в физкультурно-оздоровительном центре. В ФОК пускают всех, но съёмочной группе потребовалось разрешение. Так что пришлось подключать административный ресурс.
Гостиница, в которой ночевал Алексей, оказалась настоящей находкой. Её рейтинг выше 9 на тематических сайтах. Даже в Курске сложно отыскать отель с такими высокими оценками. Оператору и помощнику не повезло, они отправились ночевать в тот же хостел, где поселилась группа Романа.
Кроме того, в ролике парни играли на бильярде, прыгали на батуте, пели в караоке. В конце ролика, по аналогии с «Орёл и решка», ребята спрятали 1 тысячу рублей, которую предстояло отыскать зрителям. Деньги нашли через полчаса после появления сюжета в интернете. Кроме этого, КВНщики разыгрывают в группе различные сувениры из тех мест, где проходили съёмки. Для этого нужно сочинить четверостишие о городе, в котором побывали ребята.
— Мы не рассчитывали на большое количество просмотров. Надеемся, что каждый ролик увидят хотя бы 20 тысяч человек. По крайней мере, такая цифра заложена в нашу отчётность. Итоги подведём в декабре. Очень много комментариев от зрителей. Нам уже советуют, куда отправиться, что посмотреть и показать. Кое-кто просит взять с собой. Из Льгова мы привезли для розыгрыша деревянные часы с башней Шамиля, которые делают местные умельцы, обложку на паспорт из бересты. Их мы уже разыграли среди подписчиков, — признался Евгений.
Сейчас на канале «Трэвел Шоу ЦУЕФА» ролик посмотрели больше 3 тысяч раз. Кстати, Сергею Емельянову видео очень понравилось. Стало понятно, что парни выбрали правильный формат.
Едем в соседнее село
Буквально сразу парни отправились на съёмки второго ролика. На этот раз в Суджу. В отличие от Льгова, парни посетили не только райцентр, но и выехали в ближайшие сёла.
— Отправились в Плёхово, где нас учили танцевать. В Горнальском монастыре, в селе Нижнее Махово были. Но и в Судже самой гуляли, играли в футбол. Здесь нам помог один человек. Он направлял нас, говорил, когда и где лучше снять, и многое рассказал о районе. Нам пока ещё сложно лавировать между тем, что известно каждому жителю региона, и тем, о чём практически никто не знает. Хочется показать и то, и другое, — говорит КВНщик.
На этот раз ребята в качестве сувенира привезли посуду одного из лучших мастеров гончарного дела, который входит в Артель Мастеровых России. Это красивый глиняный горшок и свистулька, в которую нужно налить воды, подуть в неё и можно услышать пение птички. Их тоже будут разыгрывать среди зрителей. После второго ролика стало сложно понять, кто из участников съёмочного процесса получает больше удовольствия.
— Именно в Суджанском районе мы осознали, что наш проект очень нужен и тем, кто его смотрит, и тем, кто в нём снимается. Для местных жителей наш приезд был настоящим праздником. Они наряжались, пели, танцевали и угощали нас. А потом вручили нам два ведра клубники. Такие события в их жизни, как оказалось, случаются нечасто, — рассказывает Женя.
Очередной выпуск уже на днях появится в интернете. Следующая поездка запланирована в Фатеж. Там ведущие сменятся. Алексей и Роман будут помощниками операторов, а в кадре мы увидим Евгения Мезенцева и Никиту Сорокина. То же самое случится и в четвёртом выпуске (в Мантуровском районе). Но и дальше нас ждут сюрпризы.
— В пятом выпуске ведущими станут девушки, а седьмой и восьмой будут вести известные куряне. Может, согласятся сёстры Толмачёвы. Пока мы приезжаем в те города, где легко отыскать ночлег и питание. Затем поедем туда, где с трудом можно выжить. Последний выпуск выйдет в ноябре. Снять хотим всё летом. Планировали изначально показать один зимний выпуск, но потом поняли, что это рискованно. Ещё неизвестно, будет ли на что посмотреть зимой и как поведёт себя техника в мороз. Рыльск и Железногорск точно будут в конце. С остальными мы пока думаем. У нас всё происходит по большей части спонтанно. Но Курский район вы точно не увидите. Здесь много чего интересного, но все об этом уже знают, — рассказывает Евгений.
Ребята хоть и получили миллион на свой проект, оказалось, что это не так уж и много. Пока расходы чуть превышают лимит. Но авторы рассчитывают сэкономить на других выпусках.
Алёна Мартынова
Цифра в тему
1 млн рублей, полученный в качестве гранта, потратят ребята на свой проект.
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