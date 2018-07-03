Слабое звено. Как выявить непродуктивного сотрудника

Отстающий сотрудник тянет команду назад. Он недостаточно эффективен по сравнению с другими — вроде бы и работает, но по факту лишь тратит время и деньги работодателя. Такое «слабое звено» нужно идентифицировать если не на собеседовании, то хотя бы в первый месяц работы. И избавиться от балласта.

Современные технологические решения помогают HR-специалистам отслеживать рабочие процессы и выявлять «слабые звенья». Но в первую очередь, как говорят врачи, «смотреть нужно не на диагноз, а на человека». Поведение в быту сложно подделать, отстающих сотрудников выдает настрой проигравшего обстоятельствам.

Вялый какой-то Такого сотрудника можно выявить еще на этапе собеседования. Слабое пожатие руки, монотонная, мало эмоциональная речь, опущенные плечи — все это составляющие портрета отстающего сотрудника. На собеседовании такой кандидат, скорее всего, провалится.

Но бывает и так, что подобные «симптомы» начинают проявляться у тех, кто уже какое-то время работает в штате. В первую очередь мы выясняем, что происходит. Может быть, у человека что-то случилось и ему нужна помощь. Бывает так, что отсутствие энергии — всего лишь следствие переутомления и сотруднику нужно отдохнуть.

Но если вялость становится нормой, а видимых причин для нее нет, то еще немного, и такой работник окажется в отстающих. Налицо — профессиональное выгорание. Либо он выбрал для себя неправильный вид деятельности. Опасность здесь заключается не только в том, что вялость скажется на производительности, но и в том, что такой сотрудник будет влиять на коллектив, создавая в атмосферу апатии.

«Тормозит»

Медлительность — не то же самое, что вялость. Сотрудник свою работу выполняет, просто с ненадлежащей скоростью. Неважно, в чем причина — в личном темпераменте или недостаточности навыков, но факт остается фактом: медлительный сотрудник тормозит работу коллектива. Особенно это критично, если речь идет о проектной работе в команде, когда от скорости и слаженности работы каждого зависит, будет ли выполнена задача в срок или нет.

Сейчас много инструментов, позволяющих отслеживать, с какой скоростью тот или иной сотрудник выполняет поставленные перед ним задачи. Нехитрое наблюдение за личным таймингом позволит компании выявить отстающих. Однако важно понимать, что эталонных параметров не бывает: скорость работы сотрудника определяется по средней скорости работы всей команды. Медлительный работник тормозит любую команду, в какую бы ни попал.

Не выдает стабильный результат

Стабильность — признак мастерства. Если работник компании на протяжении месяца-двух выдает то отличный результат, то никакого, это повод задуматься, нужен ли он в команде. На игрока, который не может гарантировать постоянных достижений, сложно рассчитывать, он может подвести.

Определить нестабильного сотрудника помогут опять же CRM-системы. Можно посмотреть, какие задачи и в какие сроки были выполнены, и оценить работника по вполне понятным и однозначным показателям.

Не вписывается в команду

Человек, который не может прижиться в коллективе, с большой долей вероятности попадет в категорию отстающих. Хотя это, скорее, относится к компаниям, где регулярно формируются группы сотрудников под проектные работы. И если работник не может принять эту практику, карьера в этом месте у него вряд ли сложится.

На втором туре собеседования можно предложить кандидату поработать в команде. По итогам работы HR-специалист собирает отзывы у членов команды и ее руководителя. Если участники проекта недовольны взаимодействием с соискателем, то даже руководитель не сможет повлиять на ситуацию — испытание не пройдено.

Склочный и раздражительный

Причин у конфликтности могут быть две: личностные особенности и накопившееся недовольство работой.

В первом случае речь идет о людях, которые могут быть прекрасными профессионалами, но обладают «талантом» везде сеять смуту, ссорить людей и провоцировать неприятные ситуации. В дальнейшем скандалисты-интриганы способны развалить работу коллектива. Таких персонажей можно выявить на собеседовании с помощью глубинного интервью, а также поговорив с предыдущим работодателем.

Совсем другое дело — конфликтность, вызванная усталостью. Это верный признак отстающего сотрудника. Бедняга находится в замкнутом круге: работа напрягает и не приносит удовлетворения, копится негатив, трудовые обязанности раздражают, коллеги вызывают внутреннюю агрессию, начинаются мелкие конфликты, которые растут как снежный ком. Результативность при этом стремительно падает.

Бывают ситуации, когда нужно помочь человеку вырваться из замкнутого круга, но чаще всего отстающий сотрудник покидает компанию. Бизнес есть бизнес — результат важнее всего.

Читайте также

Погоня за эффективностью. Почему система KPI не работает в России Уроки дрессировки: как стать лидером для своего коллектива Бездомная команда: как настроить удаленную работу сотрудников