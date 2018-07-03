Жители Удмуртии стали реже заключать браки и чаще разводиться

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали реже заключать браки. По данным комитете по делам ЗАГС при правительстве региона, за 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 3 301 брак, что на 506 меньше, чем за тот же период 2017 года.

Только в 3 районах республики стало больше желающих заключить брак: Воткинском, Завьяловском и Ярском.

При этом увеличилось количества разводов: 2572 — за январь-июнь 2018 года и 2529 — за январь-июнь 2017 года.

Отрицательная динамика наблюдается по рождаемости. За январь-июнь 2017 года было зарегистрировано 9061 новорожденных, а в 2018 году — 8359, что на 702 меньше.

«На 1 июля 2018 года только в городах Ижевск и Можга отношение числа зарегистрированных актов о рождении к числу зарегистрированных актов о смерти составляет более 100% (113,5% и 104,9% соответственно)», — говорится в сообщении.

За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 86 двоен и 2 тройни. За этот же период прошлого года зарегистрировано рождение 118 двоен.