Школьницам запретили носить юбки

В 40 британских школах девочкам запретили носить юбки. Соответствующие решения были приняты руководством учебных учреждений в рамках борьбы за права трансгендеров, передает "Уралинформбюро"

По данным Daily Mail, первой так называемую гендерно-нейтральную форму ввели в школе города Люис (графство Восточный Суссекс). Еще с сентября прошлого года ее ученики и ученицы обязаны носить брюки.

"Наши ученики теперь носят одинаковую форму, что гораздо реже приводит к злоупотреблениям. Это гендерно-нейтральная форма, и мы долго думали над тем, чтобы она была действительно нейтральной", — заявил директор школы в Льюисе Тони Смит , добавив, что в их учреждении растет число учащихся, которые еще не определились со своим полом.

Впрочем, не все встретили введение единообразной формы для мальчиков и девочек благосклонно. Так, Дайан Бурдаки, мать учениц одной из школ, которую коснулись изменения, заявила, что с родителями даже не консультировались на эту тему.

Бывший ученик другой школы Пирс Морган заявил, что его разочаровывает данное решение, принятое из-за крошечного меньшинства. «Пусть мальчики будут мальчиками, а девочки будут девочками. Перестаньте смешивать их этим несуразным образом», — сказал он.

Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом. Некоторые трансгендерные люди испытывают в связи с несоответствием своего самоощущения и ожиданий окружающих сильный стресс, который может серьезно сказываться на их здоровье и качестве жизни.