Ещё
12 августа на стадион «Труд» состоится концерт поп-группы «Руки Вверх!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

12 августа на стадион «Труд» состоится концерт поп-группы «Руки Вверх!» 

АиФ — Юг 27 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Зрителей ждет яркое шоу. А в программе концерта прозвучат как новые песни, так и те, которые распевала вся страна: «Крошка, „Студент“, „18 мне уже“, „Целует“ и другие.
Специальным сюрпризом от группы станет участие „Отпетых мошенников“
Для зрителей подготовлено несколько категорий билетов:
— танцпол
— сектора
— VIP-места. Для гостей, которые любят максимальный комфорт. В стоимость билета входит место за столом в отдельной зоне рядом со сценой, обслуживание, набор напитков и легкие закуски.
Вход на стадион начнется в 17:00. Всё это время вас ждут развлечения и розыгрыши. Желающие смогут подкрепиться в специальной зоне питания, которая будет организована на территории стадиона. Детей ожидают игровые зоны, где маленьких непосед будут развлекать аниматоры.
Приобрести билет на концерт можно на сайтах:
— http://fangid.com/concerts/krasnodar/ruki_vverh/
— http://stereogorod.ru/events/273099
А также во всех кассах Краснодара.
Организаторы концерта обещают, что зрителей ждет большой народный open-air.
АиФ — Юг: последние новости
В ВДЦ «Смена» в Анапе обсудили профориентацию воспитанников детских домов Что будет, если не заплатить налоги вовремя? Черешневый соус, клафути и цветное варенье. Рецепты из кубанской станицы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини56
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа10
Как сейчас выглядит Кира Найтли1
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол7
Женщин защитят от бритья5
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Звёзды Дети
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
01:00
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды Красота
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение