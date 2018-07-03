12 августа на стадион «Труд» состоится концерт поп-группы «Руки Вверх!»

Зрителей ждет яркое шоу. А в программе концерта прозвучат как новые песни, так и те, которые распевала вся страна: «Крошка, „Студент“, „18 мне уже“, „Целует“ и другие.

Специальным сюрпризом от группы станет участие „Отпетых мошенников“

Для зрителей подготовлено несколько категорий билетов:

— танцпол

— сектора

— VIP-места. Для гостей, которые любят максимальный комфорт. В стоимость билета входит место за столом в отдельной зоне рядом со сценой, обслуживание, набор напитков и легкие закуски.

Вход на стадион начнется в 17:00. Всё это время вас ждут развлечения и розыгрыши. Желающие смогут подкрепиться в специальной зоне питания, которая будет организована на территории стадиона. Детей ожидают игровые зоны, где маленьких непосед будут развлекать аниматоры.

Приобрести билет на концерт можно на сайтах:

— http://fangid.com/concerts/krasnodar/ruki_vverh/

— http://stereogorod.ru/events/273099

А также во всех кассах Краснодара.

Организаторы концерта обещают, что зрителей ждет большой народный open-air.