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Нижегородская транспортная компания будет выплачивать ребенку пособие за гибель отца в ДТП
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Нижегородская транспортная компания будет выплачивать ребенку пособие за гибель отца в ДТП 

Newsroom24 27 минут назад
Фото: Newsroom24
В Сергачском районе транспортную компанию обязали выплачивать ребенку пособие за гибель отца в ДТП.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, решение принято судом по иску прокурора.
Ранее в надзорное ведомство обратилась мать несовершеннолетнего ребенка, отец которого погиб в дорожно-транспортном происшествии до его рождения.
По факту гибели пешехода в январе 2015 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку следствие не установило вины водителя транспортной компании, осуществляющей пассажирские перевозки.
Гражданская отвественность владельца автобуса была застрахована, однако, выплаты, произведенные страховой компанией, не покрыли причиненный несовершеннолетнему вред.
Суд обязал транспортную компанию выплачивать 2-х летнему ребенку третью часть от заработка погибшего отца, что составляет более 5 тысяч рублей ежемесячно, до достижения им 18 лет. Кроме того, с компании также взыскана задолженность по платежам в размере свыше 42 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что шесть миллионов рублей с медицинского учреждения требуют родственники погибшей пациентки в Нижнем Новгороде.
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