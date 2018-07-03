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Валентина Щербакова найдена живой
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Валентина Щербакова найдена живой 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Спустя сутки после пропажи найдена Валентина Акиндиновна Щербакова (Салугина). 69-летняя пенсионерка пропала 1 июля 2018 года. О завершении поисков сообщили волонтеры саратовского отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
"Найдена, жива. Всем спасибо, просьба снять репосты", — говорится в публикации. Никаких других подробностей не сообщается.
Известно, что волонтеры и добровольцы накануне готовы были отправиться на поиски дезориентированной женщины. Однако спустя какое-то время появилась информация, что пенсионерка найдена.
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