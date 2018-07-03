Валентина Щербакова найдена живой

Спустя сутки после пропажи найдена Валентина Акиндиновна Щербакова (Салугина). 69-летняя пенсионерка пропала 1 июля 2018 года. О завершении поисков сообщили волонтеры саратовского отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

"Найдена, жива. Всем спасибо, просьба снять репосты", — говорится в публикации. Никаких других подробностей не сообщается.

Известно, что волонтеры и добровольцы накануне готовы были отправиться на поиски дезориентированной женщины. Однако спустя какое-то время появилась информация, что пенсионерка найдена.