Народный мастер России Владимир Бурчевский на фестивале «Город ремесел»: «Я убежден, что традиции не умирают»

«Город ремесел» показал преемственность традиций, в этом году количество участников детской номинации конкурса удвоилось. Это означает, что у номинации «Ремесло. Дети» большое будущее, считает постоянный член жюри Владимир Бурчевский. В этом году народный мастер России приехал в Вологду в пятый раз, чтобы оценить детское творчество.

Сделать это было нелегко, в конкурсе приняли участие 72 начинающих ремесленника, которым не исполнилось 18 лет. Ребята приехали из восьми регионов страны, в том числе из Московской, Ярославской, Архангельской, Вологодской областей, Рязани, Красноярского края, Перми. Дети представили 120 конкурсных работ, в прошлом году их было всего 66.

«Конкурс развивается, на пятки уважаемым мастерам наступает подрастающее поколение. Интерес у детей к фестивалю растет, и им важно не только показать себя, но и пообщаться с мастерами — такая возможность им здесь предоставлена. Это нужно для того, чтобы оценить, как ремеслом, которое дети только начинают постигать, владеют профессионалы. Качество выполнения работ тоже повышается — они становятся интереснее, я убежден, что традиции не умирают. Они будут жить, и преемственность как никогда видна на этом празднике. И если в прошлом году возникало сомнение, закрывать детскую номинацию или нет, в этом году таких вопросов нет — дети должны продолжать участие в конкурсе», — рассказал член жюри фестиваля «Город ремесел», народный мастер России Владимир Бурчевский.

Большое количество детей стали участниками конкурса «Ремесло. Город». Деревянные домики оформили 2,5 тысячи воспитанников детских садов и школьников. Их работы, объединенные в общую экспозицию, разместили в Кремлевском саду.

Стоит отметить, что в состав жюри конкурса вошли настоящие профессионалы ремесленного искусства. К примеру, Владимир Бурчевский является лауреатом премии Президента в области образования, заслуженным работником культуры, возглавляет художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам при Минкульте Архангельской области. Приехав на второй ремесленный фестиваль, мастер возглавил жюри взрослой номинации конкурса, третий год подряд председательствует в жюри детского конкурса.

Как признался мастер, фестиваль для него — это подпитка на год вперед, это атмосферное событие в доброжелательной обстановке, которое он не может пропустить. Также конкурсные работы оценивали искусствоведы, этнографы, реставраторы, художники, мастера народных промыслов, хранители музеев — больше двух десятков имен.