С начала лета в НСО утонули два человека

С начала летнего купального сезона в Новосибирской области уже официально утонуло 2 человека. Спасатели и матросы-спасатели службы МАСС помогли 44 людям, в том числе 27 детям и подросткам. А из воды спасли 14 человек, из которых 2 дети.

Как сообщает пресс-служба спасателей МАСС, проблема в том, что очень много граждан приходит отдыхать на водоёмы, не предназначенные для купания — котлованы, карьеры, озёра и речки. На них выставлены запрещающие аншлаги, в 9 местах дежурят матросы-спасатели. В задачи матросов-спасателей входит наблюдение за отдыхающими, особенно детьми, купающимися без присмотра родителей, людьми в нетрезвом состоянии. Не допускают подплывать близко к купающимся людям моторным лодкам и гидроциклами.

Сейчас спасатели МАСС увеличили количество профилактических рейдов на водных объектах для повышения степени безопасности отдыхающих граждан. Между тем, в Новосибирске к эксплуатации допущено 4 официальных места для отдыха и купания людей: пляж «Наутилус» (город Новосибирск, Горский жилмассив, левый берег реки Обь); «Звезда» (город Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище); «У моря Обского» (г. Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище) и «Бугринская роща».

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.