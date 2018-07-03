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Мужчина спасает висящую на балконе девочку. ВИДЕО
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Мужчина спасает висящую на балконе девочку. ВИДЕО 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
xl" target="_blank"> где семилетняя девочка, сорвавшись из окна застекленного балкона на седьмом этаже, повисла на руках.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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