В волгоградском парке «Юбилейный» обещают обустроить лабиринт из живых растений

В Красноармейском районе Волгограда во время благоустройства парка Юбилейный в нем должен появиться лабиринт из живых растений. Как сообщает РИА34, для его создания специалисты высадят более двух тысяч кустарников бирючины. Также появится новый газон, и будут разбиты клумбы.

— Чтобы все растения хорошо прижились, рабочие уложат порядка 500 погонных метров автоматической системы полива. На завершающем этапе установят малые архитектурные формы, выполненные в индивидуальном дизайнерском стиле, — пояснили РИА34 в мэрии. Напомним, по проекту, разработанному с учетом пожеланий горожан, территорию по улице 50 лет Октября в границах от Фадеева до Вучетича должны поделят на две тематические зоны. Одна из них будет оформлена в стиле Севастопольской набережной, а вторая будет выдержана в современном стиле. Также обещают привести в порядок фонтан и установить около 70 уличных светильников.