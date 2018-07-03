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В волгоградском парке «Юбилейный» обещают обустроить лабиринт из живых растений
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В волгоградском парке «Юбилейный» обещают обустроить лабиринт из живых растений 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
В Красноармейском районе Волгограда во время благоустройства парка Юбилейный в нем должен появиться лабиринт из живых растений. Как сообщает РИА34, для его создания специалисты высадят более двух тысяч кустарников бирючины. Также появится новый газон, и будут разбиты клумбы.
— Чтобы все растения хорошо прижились, рабочие уложат порядка 500 погонных метров автоматической системы полива. На завершающем этапе установят малые архитектурные формы, выполненные в индивидуальном дизайнерском стиле, — пояснили РИА34 в мэрии. Напомним, по проекту, разработанному с учетом пожеланий горожан, территорию по улице 50 лет Октября в границах от Фадеева до Вучетича должны поделят на две тематические зоны. Одна из них будет оформлена в стиле Севастопольской набережной, а вторая будет выдержана в современном стиле. Также обещают привести в порядок фонтан и установить около 70 уличных светильников.
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