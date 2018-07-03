Курянин куёт шедевры из металлолома

Уроженец Золотухинского района Роман Ефимов освоил древнее ремесло и переоборудовал гараж в кузницу

Огромный молот в крепкой руке, треск пламени и гул металла, который с трудом, но слушается своего повелителя. Так 26-летний парень из деревни Будановки проводит свободное время. Роман работает слесарем на местном сахарном заводе, но при этом он совершенно точно творческий человек.

Магия металла

Пару лет назад Роман и представить не мог, что это ремесло его так затянет. Всё началось с того, что родственники попросили его сварить забор из готовых кованых элементов. Задача оказалась несложной. В следующий раз парень уже сам решил смастерить заготовки. Процесс приручения металла пришёлся ему по душе. Он заинтересовался кузнечным делом, захотел его освоить. И вот полгода назад его гараж превратился в собственную кузницу.

— Думал, у древних людей получалось, а у меня что, не получится? Собрал сначала первый простой горн (металлургическая печь — прим. ред) из десяти кирпичей, как наковальню кусок рельса использовал. Потом горн модифицировал, сделал побольше, нашёл настоящую наковальню, ещё советскую, купил небольшой станок для изготовления некоторых элементов, а остальные инструменты, молотки, к примеру, делал сам, потому что их попросту нет в продаже, — поделился Роман.

Из-за того, что кузнец — профессия не распространённая, трудности были и с учебниками. По словам Романа, ему посчастливилось отыскать электронную версию старой книги о кузнечном деле, где всё измеряется ещё в пудах и аршинах.

— Изначально после ковки болели плечи и спина, а из этой книги я узнал, что нужно размещать наковальню на определённой высоте, грамотно наносить удары, — поделился Роман. — Теперь от увлечения получаю только удовольствие.

Помимо этого, парень чувствует ответственность за то, что стал носителем достаточно редкого навыка.

— К сожалению, профессия себя изживает, по пальцам можно пересчитать тех, кто этим занимается. Я, конечно, не могу себя причислить к гуру, но даже тех, кто хотя бы увлекается на уровне хобби, я не знаю. Когда я искал наковальню, все выпучивали глаза, спрашивали, зачем она мне.

Первым из-под молотка начинающего кузнеца вышел кованый подсвечник в виде букв «Р» и «Е», обозначающих инициалы автора и его супруги. Елена, кстати, мужа во всём поддерживает, иногда рисует эскизы для будущих работ. В основном изделия, которые выковывает Роман, декоративные. Это всевозможные подставки, пепельницы, статуэтки.

— Далеко не всё получается с первого раза. Иногда возникает желание всё бросить, — делится Роман. — Потом понимаю, что это дело мне действительно нравится, и продолжаю работать, пока не получится, что задумал. Вообще, мне кажется, что в раскалённом металле есть что-то магическое.

Отдушина у печи

Материалом для работы у Романа Ефимова часто становятся ненужные металлические предметы. Пепельницу в виде скорпиона, к примеру, он сделал из старого зубила. На метаморфозу ушло 8 часов. Чуть меньше времени потребовалось на розу. Сам цветок изготовлен из цельного куска железа, его Роману принёс один из соседей. В дело пошли и трубы от старого водопровода.

— Сейчас из старого костыля, который нашёл у себя во дворе, делаю голову дракона. Но она пока ещё не закончена, жду вдохновения, — поделился автор.

Воплощать задумки в жизнь Роману помогает целый арсенал инструментов. Для грубой обработки металла он использует двухкилограммовый молоток, более детально прорабатывает килограммовым. Потом в ход идут небольшие молоточки различной формы и зубила. Процесс, безусловно, идёт при высокой температуре. Чтобы растопить металл, горн разогревают до 1200 — 1300 градусов. Топливом служит обычный печной уголь.

— Конечно, жарко работать, особенно летом. Но это очень затягивает, забываешь обо всём, и о духоте, и о проблемах, — отметил Роман.

Готовые изделия парень часто дарит родственникам и знакомым. Необычным хобби часто интересуются друзья и соседи, но обучить пока никто не просил. По мнению Романа, возможно, их отпугивает именно тяжёлый физический труд. Сам парень хочет улучшить техническую базу своей кузницы и пообщаться с опытными носителями ремесла. Возможно, благодаря нашей публикации кто-то и откликнется.

Кристина Леонова

Цифра в тему

8 часов понадобилось Роману Ефимову, чтобы превратить зубило в скорпиона.