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Топ‐6 правил здорового питания для детей
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Топ‐6 правил здорового питания для детей 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Многие родители самостоятельно выбирают «нужные» продукты для своих чад, минуя специалистов. Иногда это может принести больше вреда, чем пользы. Диетолог‐консультант Юлия Лодыгина в материале «360» дала несколько советов о принципах здорового детского питания.
1. Внимательно следите за количеством химических добавок в «детских» продуктах.
2. Ограничьте количество слишком сладких блюд.
3. Сведите к минимуму фруктовые соки в рационе. Они богаты фруктозой. Но избыток сахара, пусть даже натурального, может привести к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Дети должны есть цельные продукты. По словам диетолога, переработка убивает питательные вещества, зато добавляет еде массу лишних калорий. Под запрет попадают сосиски, колбасы, а также большинство полуфабрикатов.
5. Приучайте детей есть яйца, рыбу, творог, сыр. В них много необходимого витамина D.
6. «Обезжиренные продукты — яд для организма», — предостерегла специалист.
Распространенное мнение гласит — беременная женщина должна есть «за двоих». Врач‐педиатр, кандидат медицинских наук Ксения Шакарян опровергла это утверждение и рассказала «360» об основах правильного питания будущей мамы.
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