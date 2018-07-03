Топ‐6 правил здорового питания для детей

Многие родители самостоятельно выбирают «нужные» продукты для своих чад, минуя специалистов. Иногда это может принести больше вреда, чем пользы. Диетолог‐консультант Юлия Лодыгина в материале «360» дала несколько советов о принципах здорового детского питания.

1. Внимательно следите за количеством химических добавок в «детских» продуктах.

2. Ограничьте количество слишком сладких блюд.

3. Сведите к минимуму фруктовые соки в рационе. Они богаты фруктозой. Но избыток сахара, пусть даже натурального, может привести к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Дети должны есть цельные продукты. По словам диетолога, переработка убивает питательные вещества, зато добавляет еде массу лишних калорий. Под запрет попадают сосиски, колбасы, а также большинство полуфабрикатов.

5. Приучайте детей есть яйца, рыбу, творог, сыр. В них много необходимого витамина D.

6. «Обезжиренные продукты — яд для организма», — предостерегла специалист.

Распространенное мнение гласит — беременная женщина должна есть «за двоих». Врач‐педиатр, кандидат медицинских наук Ксения Шакарян опровергла это утверждение и рассказала «360» об основах правильного питания будущей мамы.