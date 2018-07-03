Что случится, если опустить руку в расплавленный свинец

В детстве мы все пытались познать окружающий мир ценой собственного здоровья. Прыжки с крыш, плавка свинца, стрельба из самодельных ружей — и, конечно, испытания типа «а что будет, если сунуть руку в мясорубку» — непонятно, как мы вообще выросли.

Этот смельчак с детством решил не расставаться вовсе. Что будет, если сунуть руку в расплавленный свинец?

На самом деле, испытатель особо ничем не рисковал. Погружение мокрой руки в расплавленный свинец безопасно, поскольку в действие вступает эффект Лейденфроста. Вот как все было:

Явление это описывает необычное свойство воды: жидкость в контакте с телом значительно более горячим, чем точка кипения этой жидкости, создаёт изолирующий слой пара, который предохраняет жидкость от быстрого выкипания. Внимание: не пытайтесь повторить этот опыт самостоятельно. Малейшая ошибка и вы получите очень серьезный ожог.