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Что случится, если опустить руку в расплавленный свинец
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Что случится, если опустить руку в расплавленный свинец 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
В детстве мы все пытались познать окружающий мир ценой собственного здоровья. Прыжки с крыш, плавка свинца, стрельба из самодельных ружей — и, конечно, испытания типа «а что будет, если сунуть руку в мясорубку» — непонятно, как мы вообще выросли.
Этот смельчак с детством решил не расставаться вовсе. Что будет, если сунуть руку в расплавленный свинец?
На самом деле, испытатель особо ничем не рисковал. Погружение мокрой руки в расплавленный свинец безопасно, поскольку в действие вступает эффект Лейденфроста. Вот как все было:
Явление это описывает необычное свойство воды: жидкость в контакте с телом значительно более горячим, чем точка кипения этой жидкости, создаёт изолирующий слой пара, который предохраняет жидкость от быстрого выкипания. Внимание: не пытайтесь повторить этот опыт самостоятельно. Малейшая ошибка и вы получите очень серьезный ожог.
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