Донбасс: Победа приблизилась на два часа

Комендантский час до вчерашнего дня (2 июля 2018 года) начинался в 23.00 и заканчивался в 5 часов утра. В течение этих шести ночных часов нельзя было выходить на улицу, нельзя было ездить на автомобиле. С комендантским часом в Донецке действительно строго, пешеход рисковал быть задержанным до выяснения обстоятельств даже у подъезда собственного дома в самом начале двенадцатого. Несколько раз в году комендантский час отменяли — в ночь с 31 декабря на 1 января, в рождественскую ночь, 11 мая (День республики), etc.

У комендантского часа есть несколько очевидно положительных и видимых невооружённым (приятно писать это слово из военного города) глазом эффектов — никакие нетрезвые компании не поют под окнами песен, молодёжь, которая так любила ночные клубы, вынуждена была сменить тусовку на домашние вечера. Как мама пятнадцатилетнего парня, я эгоистично полюбила комендантский час всем сердцем за то, что мой сын всегда дома в тёмное время суток. Вы же понимаете, что ни одна мать не ляжет спать, пока её ребёнок не спит в соседней комнате.

Безусловно, комендантский час не метод в воспитании молодых людей, но удобное подспорье. Конечно, комендантский час — это требование военного времени, но с точки зрения количественных показателей бытовой преступности он работает на их явное понижение. Но есть и отрицательные стороны — если заболел кто-то из близких людей, надо, либо вызывать скорую помощь, либо ждать утра, самостоятельная вылазка в ближайшее приёмное отделение больницы невозможна.

Проблема комендантского часа — это ещё и проблема транспорта, общественный транспорт перестаёт функционировать сильно загодя до часа Х, и необходимо всё время об этом помнить, если ты житель дальнего района. Также под комендантский час надо подстраивать любую поездку, связанную с пересечением границы.

Границу с Россией можно пересекать через три международных контрольно-пропускных пункта: «Успенка», «Новоазовск», «Мариновка». Если не успел пересечь границу до 21.30, до Донецка по ночной трассе вряд ли успеешь доехать за оставшиеся до комендантского часа полтора часа, а значит, придётся ночевать в машине.

2 июля 2018 года рамки комендантского часа были изменены, теперь он начинается в час ночи и длится до пяти часов утра. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Республики. Год назад, 29 июня 2017 года, Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко сказал, что комендантский час будет отменён ровно через три дня после победы.

Значит ли изменение рамок комендантского часа, что победа уже близка? У меня нет ответа на этот вопрос, но я знаю точно, что эта трансформация повлечёт за собою ряд положительных изменений, связанных с работой городского и прочего транспорта. Также будет в значительной степени облегчена жизнь владельцев собак, требующих выгула, возможно будет перенести на более позднее время начало представлений и спектаклей в учреждениях культуры (до вчерашнего дня спектакли начинались не позднее пяти часов вечера), увеличится время работы продуктовых магазинов и аптек и так далее.

Конечно, дончанам хотелось бы, чтобы комендантский час отменили раз и навсегда, но для этого должен наступить настоящий крепкий устойчивый мир взамен череды бесконечных перемирий. Те дети Донбасса, которые в мае 2018 года перешли в четвёртый класс, не помнят жизни без комендантского часа.

Человек, как известно, начинает себя помнить лет с пяти-шести. Во многих семьях независимо друг от друга даже появилась шутка про «детское время» — так родители называют комендантский час. Ровно четыре года война из каждых донецких суток забирала шесть часов, теперь будет забирать четыре. И неизвестно, сколько времени это ещё будет длиться. Эта недожитая жизнь — ещё одна цена войны, которую мы платим.