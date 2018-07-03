Сергей Лазарев зажёг на фестивале «Добрая волна» в Курске

Популярный артист приехал поддержать талантливых детей, участвовавших в благотворительном проекте Игоря Крутого

В минувшую среду прошёл отборочный тур для юных конкурсантов, а в четверг в концертном зале «Свиридовский» состоялся гала-концерт и награждение победителей. Ребята блестяще демонстрировали свои вокальные, музыкальные и танцевальные способности. В общей сложности номера в разных жанрах представили около 80 детей.

Настоящим подарком для всех стало выступление посла фестиваля Сергея Лазарева . Артист вживую отработал 40-минутную программу и активно общался с залом. По его словам, выступлениями юных талантов он остался доволен.

— Конкурсы очень важны, они дают возможность для реализации различных талантов у детишек, — отметил певец. — Каждый конкурс — это грандиозный опыт, обмен знаниями, энергетикой. В процессе участники друг у друга учатся, дают советы. Всё это очень важно, поэтому главное в таких случаях — не столько победа, столько участие.

Популярный артист пожелал удачи всем участникам и сказал слова благодарности организатору фестиваля Игорю Крутому. Он отметил, что ему приятно выступать на курской сцене.

Однако приезд именитого гостя не обошёлся без казусов. В гостинице, где остановился Сергей, не было ни холодной, ни горячей воды. Он сообщил об этом подписчикам в своём аккаунте в «Инстаграм». «Самое классное, когда приезжаешь на поезде в город, приходишь на ресепшн, а тебе говорят, что в городе нет воды, вообще», — написал артист. История завершилась благополучно, позже воду всё-таки дали, и перед концертом артист смог привести себя в порядок, о чём также сообщил в соцсетях. Несмотря на этот инцидент, он выступил с полной отдачей. К концу сета зрители встали с мест, танцевали и подпевали.

После выступления Сергея Лазарева состоялась церемония награждения. Дипломы фестиваля получили около 30 юных конкурсантов. Среди них — 13-летняя Полина Тишина из посёлка Солнечного Золотухинского района. Девочка заняла второе место в вокальной номинации с народной песней «Гармонь».

— Очень волновалась петь на одной сцене с Сергеем Лазаревым. Здорово, что он пел в живую, а после этого дал всем участникам автографы, — поделилась Полина.

Гран-при всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» получил юный музыкант из Курска Николай Попов. Мальчик учится по классу фортепиано в детской школе искусств имени Свиридова.

Фестиваль «Добрая волна» проводится при поддержке правительства Республики Татарстан и фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Генеральный продюсер проекта Игорь Крутой . Послы фестиваля — артисты российской эстрады и деятели искусства и культуры Филипп Киркоров , Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и другие. Концерт в Курске — один из отборочных региональных этапов. Финал конкурса состоится в Казани в 30 ноября.

Кристина Леонова