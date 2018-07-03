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Астраханские полицейские разыскали пропавшего подростка
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Астраханские полицейские разыскали пропавшего подростка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Ночью в дежурную часть отдела полиции № 3 городского УМВД обратилась мать 13-летнего мальчика. 34-летняя жительница Республики Калмыкия сообщила, что летом привозит сына на отдых к своей родной сестре в Астрахань. Два дня назад ее сын после ссоры ушел из дома тети. Родственница пропавшего пояснила, что причиной конфликта между ней и племянником стали его прогулки за пределами поселка Приволжье и участившиеся возвращения в позднее время. Сначала женщины сами искали подростка.
Для поисков семиклассника были сформированы рабочие группы. В течение суток он был найден в одном из дворов микрорайона «Военный городок». Инспекторам по делам несовершеннолетних подросток рассказал, что днем гулял в центре Астрахани, а вечером приезжал к другу, чтобы переночевать у него.
Полицейскими установлено, что за время розыска в отношении школьника преступлений и правонарушений не совершалось. Инспекторами ПДН в отношении его матери составлен протокол об административном нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей».
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