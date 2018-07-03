Бывшие руководители компаний под прицелом налоговиков

Региональным фискалам удалось взыскать долги по налогам с бывшего руководства юрлиц. Налоговики инициировали банкротство компаний. Однако в связи с нехваткой имущества последних, чиновники не только не вернули задолженность юрлиц перед бюджетом, но еще и потратились на арбитражных управляющих.

Было установлено, что гендиры знали о наличии долгов, но не обратились вовремя в суд с заявлением о признании юрлиц банкротами. Хотя должны были это сделать. В результате, руководствуясь позицией высших судей (Определение ВАС РФ от 13.01.2015 № 83-КГ14-13) убытки были взысканы за счет имущества руководящего состава должников. https://www.nalog.ru/rn71/news/activities_fts/7602415/