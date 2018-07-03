Променад нагишом: жителей дома в центре Челябинска напугал странный сосед

Жители Центрального района Челябинска пожаловались на неадекватного человека, который на прошлой неделе голым бродил по двору и приставал к гуляющим взрослым и детям. Мужчина нездоров, говорят соседи, но что с ним делать и как уберечь малышей от такого зрелища, они не знают. Подробности — в материале 74.ru.

Инцидент произошёл возле дома дома № 26а на улице Воровского. Ситуация очень неоднозначная, и соседи относятся к ней с пониманием — человек болен. Но терпеть прогулки голого человека по дворе, где играют дети, они не хотят.

— Этот мужчина — наш сосед. Ему около 60 лет, и мы знаем, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Такое обострение, когда он вышел на улицу без одежды, у него впервые. Естественно, соседи, и особенно мамочки с детьми, перепугались. Тем более, что он пристаёт к прохожим со странными вопросами, — рассказал местный житель Анатолий. — Как быть в таких ситуациях? Мужчина живёт с родителями, но они пожилые люди — обоим около 90 лет. Ничего хорошего из разговора с ними не вышло. Его отец, наблюдая за нашими попытками завести мужчину домой, просто посоветовал оставить его в покое.

Отчаявшись самостоятельно справиться со странным соседом, местные жители вызвали полицию. Как сообщил собственный источник 74.ru в правоохранительных органах , сейчас мужчина находится в психиатрической больнице на лечении. На этом, судя по всему, настоял участковый, поскольку обращений за последнее время было несколько — мужчина буквально «одолел» соседей.

— Все материалы по вызовам ушли в Следственный комитет . Насколько нам известно, в истории действительно фигурируют дети, к которым психически нездоровый мужчина мог приставать, — добавил наш собеседник.

К сожалению, такие ситуации нередки. Пару лет назад мы рассказывали про женщину, устраивающую странные колдовские ритуалы прямо в подъезде пятиэтажного дома. А в августе прошлого года жители дома на улице Плеханова рассказали о Прасковье Филипповне, над которой издевались родные дочь и внук. Пенсионерка жаловалась, что психически нездоровые родственники её не кормят и бьют. Бабушка ходила в одних колготках, стучалась в двери к соседям и просила хлеба. Эта история в итоге закончилась трагично. Соседи полгода пытались помочь пенсионерке — они обращались в полицию, соцзащиту, прокуратуру , но безрезультатно. В начале февраля 2018 года Прасковьи Филипповны не стало — внук забил её палкой.

Когда страшная история с Прасковьей Филипповной только начиналась, 74.ru совместно с адвокатом Александром Щербининым разработал специальную памятку, подсказывают, что делать, если ваш сосед ведет себя странно и даже представляет опасность для самого себя и окружающих.

Полина Авдошина (инфографика)

Очень важный момент здесь — сбор доказательств неадекватного или опасного поведения соседа. Снимайте происходящее на видео, фотографируйте, заручитесь поддержкой других местных жителей. И, в первую очередь, попытайтесь связаться с родственниками этого человека — быть может, спокойный разговор с ними поможет прийти к какому-то решению. Ведь в случаях, когда больной не несёт угрозы себе и окружающим, определить человека на лечение можно только с его согласия или с согласия его родителей или опекунов.

Если договориться с родственниками (или даже связаться с ними) не удалось, поступайте, в зависимости от ситуации, следующим образом:

сосед ведёт себя неадекватно: пишите заявление в полицию, приложите к нему все доказательства странного поведения;сосед в стадии обострения, ведёт себя буйно, кричит и представляет угрозу для самого себя: вызывайте скорую помощь. В такой ситуации психиатрическое освидетельствование могут провести и без согласия больного или его опекунов;сосед угрожает жизни окружающих, пытается вломиться в чужую квартиру, хватается за оружие: вызывайте полицию. Забрать они его не могут, так как психически нездоровый человек не подлежит уголовной ответственности, но могут вызвать скорую психиатрическую помощь.

От себя добавим, что не обращать внимания на странные выходки соседей — не очень хорошая идея. 24 мая этого года в Металлургическом районе Челябинска мужчина закрылся в квартире и угрожал взорвать весь дом. Как рассказали местные жители прибывшему на место происшествия корреспонденту 74.ru, их сосед до этого пару месяцев пил и ругался с женой. Не раз слышали от него и угрозы взорвать дом и выстрелить себе в живот. Позже выяснилось, что в тот злополучный вечер мужчина ранил троих человек, включая самого себя. Он выстрелил из пневматики в сожительницу и её дочь, а также нанёс себе ножевые ранения в область живота и груди.