В Лесозаводске Приморского края полицейские и общественники провели антинаркотическую акцию «Правильный выбор!»

В Приморском крае сотрудники полиции и представители институтов гражданского общества проводят информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту.

Так, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Лесозаводский» совместно с представителями молодежного добровольческого объединения «Голос» Многофункционального центра Управления культуры, молодежи и спорта города Лесозаводска провели профилактическую акцию «Правильный выбор!». Волонтеры и сотрудники полиции раздавали прохожим на улицах города листовки и буклеты с информацией об антинаркотическом законодательстве Российской Федерации, рассказывали горожанам о преимуществах здорового образа жизни, а также о вреде употребления наркотиков и алкоголя.

Особое внимание организаторы уделили разъяснению норм законодательства, рассказывая участникам акции об ответственности за потребление, хранение, перевозку и сбыт наркотических веществ.