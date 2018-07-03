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В Лесозаводске Приморского края полицейские и общественники провели антинаркотическую акцию «Правильный выбор!»
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В Лесозаводске Приморского края полицейские и общественники провели антинаркотическую акцию «Правильный выбор!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Приморском крае сотрудники полиции и представители институтов гражданского общества проводят информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту.
Так, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Лесозаводский» совместно с представителями молодежного добровольческого объединения «Голос» Многофункционального центра Управления культуры, молодежи и спорта города Лесозаводска провели профилактическую акцию «Правильный выбор!». Волонтеры и сотрудники полиции раздавали прохожим на улицах города листовки и буклеты с информацией об антинаркотическом законодательстве Российской Федерации, рассказывали горожанам о преимуществах здорового образа жизни, а также о вреде употребления наркотиков и алкоголя.
Особое внимание организаторы уделили разъяснению норм законодательства, рассказывая участникам акции об ответственности за потребление, хранение, перевозку и сбыт наркотических веществ.
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