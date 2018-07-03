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Летнее море цветов в горах Яньшань
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Летнее море цветов в горах Яньшань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 2 июля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке цветов «Жэньцзянь хуахай», расположенном среди гор Яньшань в деревне Чэдаоюй поселка Тайшитунь района Миюнь Пекина, настала пора массового цветения десятков видов растений, среди которых лаванда и цинния. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
Пекин, 2 июля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке цветов «Жэньцзянь хуахай», расположенном среди гор Яньшань в деревне Чэдаоюй поселка Тайшитунь района Миюнь Пекина, настала пора массового цветения десятков видов растений, среди которых лаванда и цинния. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
Пекин, 2 июля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке цветов «Жэньцзянь хуахай», расположенном среди гор Яньшань в деревне Чэдаоюй поселка Тайшитунь района Миюнь Пекина, настала пора массового цветения десятков видов растений, среди которых лаванда и цинния. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
Пекин, 2 июля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке цветов «Жэньцзянь хуахай», расположенном среди гор Яньшань в деревне Чэдаоюй поселка Тайшитунь района Миюнь Пекина, настала пора массового цветения десятков видов растений, среди которых лаванда и цинния. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
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