Летнее море цветов в горах Яньшань

Пекин, 2 июля / Синьхуа / — В ландшафтном парке цветов «Жэньцзянь хуахай», расположенном среди гор Яньшань в деревне Чэдаоюй поселка Тайшитунь района Миюнь Пекина, настала пора массового цветения десятков видов растений, среди которых лаванда и цинния. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 2 июля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке цветов «Жэньцзянь хуахай», расположенном среди гор Яньшань в деревне Чэдаоюй поселка Тайшитунь района Миюнь Пекина, настала пора массового цветения десятков видов растений, среди которых лаванда и цинния. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 2 июля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке цветов «Жэньцзянь хуахай», расположенном среди гор Яньшань в деревне Чэдаоюй поселка Тайшитунь района Миюнь Пекина, настала пора массового цветения десятков видов растений, среди которых лаванда и цинния. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 2 июля /Синьхуа/ — В ландшафтном парке цветов «Жэньцзянь хуахай», расположенном среди гор Яньшань в деревне Чэдаоюй поселка Тайшитунь района Миюнь Пекина, настала пора массового цветения десятков видов растений, среди которых лаванда и цинния. Фотографии Синьхуа/Ли Синь