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Московские пенсионеры получат право бесплатного проезда в пригородных электричках
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Московские пенсионеры получат право бесплатного проезда в пригородных электричках 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Всем пенсионерам Москвы и Подмосковья с 1 августа 2018 года предоставят право бесплатного проезда в поездах пригородного железнодорожного сообщения. Соответствующее решение приняли мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает TVC.Ru.
Кроме того, право бесплатного проезда в электричках получит и ряд льготников. Это почетные доноры СССР, России и Москвы; родители и другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования — до 23 лет; один из родителей в многодетной семье; один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.
По словам Собянина, пригородные электрички — неотъемлемая часть транспортной системы Москвы, поэтому ничем не отличаются от поездок по городу на метрополитене. Мэр столицы отметил, что будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготников получат возможность ездить в электричках бесплатно — точно так же, как на метро и МЦК.
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