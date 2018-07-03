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Раскрыты детали программы бесплатного проезда для пенсионеров
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Раскрыты детали программы бесплатного проезда для пенсионеров 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Ежегодно из бюджета Московской области будет выделяться более четырех миллиардов рублей на предоставление пенсионерам возможности бесплатного пользоваться пригородным железнодорожным транспортом. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 3 июля.
«Все необходимые законодательные изменения будут внесены в течение июля месяца, чтобы уже с 1 августа этого года 1,2 миллиона жителей Московской области смогли бесплатно ездить на пригородном железнодорожном транспорте из области в столицу и обратно», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, данная льготная инициатива стала возможна благодаря росту экономического благосостояния региона.
«За несколько лет бюджет региона показал уверенный рост, в том числе и от постоянно увеличивающихся потоков налоговых поступлений за счет появления новых крупных налогоплательщиков в лице передовых инвестиционных и производственных компаний», — уточнил он.
Ранее во вторник стало известно о договоренности между Москвой и Московской области обеспечить бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения для всех пенсионеров. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что льготы будет распространяется и на другие категории граждан, в частности, на почетных доноров и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.
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