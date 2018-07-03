Региональный ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена новорожденных в июне

Княгиня, Серафима, Спиридон и Кузьма — такими именами называли родители новорожденных в июне. Госкомитет по делам ЗАГС составил список самых редких и распространенных имен малышей, родившихся в первый летний месяц.

Так, к числу редких имен девочек отнесли Княгиню, Верославу, Серафиму, Златаславу, Глафиру, Асю, Стефаниду, Тамару, Августину и Анфису. Среди необычных имен мальчиков — Кузьма, Елисей, Дементий, Спиридон, Прохор, Демьян, Савва, Тихон и Теодор.

— Самые распространенные имена у девочек — Алиса, София, Анна, Виктория, Полина, Мария, Валерия, Ксения, Варвара и Анастасия, — сообщает госкомитет по делам ЗАГС. — Среди популярных имен у мальчиков — Тимофей, Михаил, Александр, Артем, Иван, Максим, Кирилл, Егор, Дмитрий и Матвей.

В целом в июне этого года на Южном Урале родилось 3112 малышей. Также в этом месяце «родилось» 2557 семей, а 183 человека сменили имена.