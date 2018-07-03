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Региональный ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена новорожденных в июне
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Региональный ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена новорожденных в июне 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Княгиня, Серафима, Спиридон и Кузьма — такими именами называли родители новорожденных в июне. Госкомитет по делам ЗАГС составил список самых редких и распространенных имен малышей, родившихся в первый летний месяц.
Так, к числу редких имен девочек отнесли Княгиню, Верославу, Серафиму, Златаславу, Глафиру, Асю, Стефаниду, Тамару, Августину и Анфису. Среди необычных имен мальчиков — Кузьма, Елисей, Дементий, Спиридон, Прохор, Демьян, Савва, Тихон и Теодор.
— Самые распространенные имена у девочек — Алиса, София, Анна, Виктория, Полина, Мария, Валерия, Ксения, Варвара и Анастасия, — сообщает госкомитет по делам ЗАГС. — Среди популярных имен у мальчиков — Тимофей, Михаил, Александр, Артем, Иван, Максим, Кирилл, Егор, Дмитрий и Матвей.
В целом в июне этого года на Южном Урале родилось 3112 малышей. Также в этом месяце «родилось» 2557 семей, а 183 человека сменили имена.
Стоит ожидать, что имена новорожденных июля могут быть связаны с победой российской сборной над футболистами Испании в ¼ финала Чемпионата мира по футболу. Так стало известно, что житель Екатеринбурга Олег Дзюба дал своему новорожденному сыну имя Артем (а вначале мальчика планировалось назвать Мироном) в честь нападающего сборной России.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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