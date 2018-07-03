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Сбежавший от бабушки мальчик оказался в Изобильненском районе
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Сбежавший от бабушки мальчик оказался в Изобильненском районе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские нашли мальчика, сбежавшего от бабушки в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.
Анатолий Соловко, 12-летний беглец, пропал 2 июля на северо-западе Ставрополя. Весь личный состав городской полиции отправился на поиски мальчика. К сотрудникам правоохранительных органов присоединились волонтёры поисково-спасательных отрядов.
Мальчика обнаружили в доме у родственницы в соседнем населённом пункте. Юный путешественник добрался до Изобильненского района. Полицейские уточняют, как он там очутился и что сподвигло его совершить побег.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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