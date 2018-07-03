Сбежавший от бабушки мальчик оказался в Изобильненском районе

Полицейские нашли мальчика, сбежавшего от бабушки в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.

Анатолий Соловко, 12-летний беглец, пропал 2 июля на северо-западе Ставрополя. Весь личный состав городской полиции отправился на поиски мальчика. К сотрудникам правоохранительных органов присоединились волонтёры поисково-спасательных отрядов.

Мальчика обнаружили в доме у родственницы в соседнем населённом пункте. Юный путешественник добрался до Изобильненского района. Полицейские уточняют, как он там очутился и что сподвигло его совершить побег.