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Волонтёры ищут сбежавшего от бабушки мальчика в Ставрополе
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Волонтёры ищут сбежавшего от бабушки мальчика в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сбежавшего 12-летнего ребёнка ищут волонтёры в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Соловко Анатолий Юрьевич убежал от бабушки 2 июня около 16 часов. Мальчику 12 лет, у него светло-русые коротко остриженные волосы, голубые глаза, среднее телосложение и рост 153 см.
Пропавший мальчик был одет в чёрную футболку с цветными иероглифами, красные шорты со значком футбольного клуба «Барселона» и синие тапочки с надписью «Спорт».
Горожан, знающих о местонахождении мальчика, просят позвонить в полицию или на «горячую» линию «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52.
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