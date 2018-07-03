Волонтёры ищут сбежавшего от бабушки мальчика в Ставрополе

Сбежавшего 12-летнего ребёнка ищут волонтёры в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Соловко Анатолий Юрьевич убежал от бабушки 2 июня около 16 часов. Мальчику 12 лет, у него светло-русые коротко остриженные волосы, голубые глаза, среднее телосложение и рост 153 см.

Пропавший мальчик был одет в чёрную футболку с цветными иероглифами, красные шорты со значком футбольного клуба «Барселона» и синие тапочки с надписью «Спорт».

Горожан, знающих о местонахождении мальчика, просят позвонить в полицию или на «горячую» линию «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52.