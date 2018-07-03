Надежда Сысоева рассказала, как общается со взрослыми дочерьми возлюбленного

Не все мужчины вступают в отношения совершенно свободными: у некоторых есть и бывшие жены, и дети, и часто совершенно необходимо найти с ними общий язык. Это, к счастью, удалось звезде Comedy Woman Надежде Сысоевой

В новом интервью порталу Woman.ru Надежда рассказала, что старается проводить как можно больше времени с уже взрослыми дочерьми своего возлюбленного Ильи Бачурина , Василисой и Яной.

«Все выходные мы проводим с ними: катаемся на велосипедах, скейтбордах, ходим в кино. Одним словом, стараемся», — призналась Сысоева.

Напомним, Надежда и Илья встречаются уже два года, но продюсер медлит с предложением руки и сердца, хотя актриса об этом мечтает. «Такую свадьбу, чтобы с тамадой и толпой гостей, не хочу. А вот предложение руки и сердца — да, мне бы хотелось услышать. Чтобы это было романтично и очень красиво… А после уехать на острова и наслаждаться друг другом хотя бы недельки две. Мечта!» — заявила звезда.

Фото: Instagram