Ещё
Компаниям запретят выдавать две лицензии на продажу алкоголя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компаниям запретят выдавать две лицензии на продажу алкоголя 

Время бухгалтера 1 час назад
В настоящее время одно предприятие может иметь две лицензии на:
розничную продажу алкоголя; розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита.
В результате на практике возникает большое количество злоупотреблений со стороны продавцов.
Так, например, ночная продажа «горячительного» маскируется под видом «закусочных», «рюмочных», «буфетов» или «баров». Кроме того, зал обслуживания посетителей объекта общепита может совпадать с залом розничной торговли. Деятельность в этой сфере носит заявительный характер. Так, в соответствии с ГОСТ бары и буфеты могут быть организованы в розничных магазинах.
Время бухгалтера: последние новости
Бывшие руководители компаний под прицелом налоговиков Запланировать свадьбу станет проще
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини62
«Ты нас, мама, залюбила»2
Врачи «перешили» Надежду Бабкину6
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа17
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги4
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Звёзды Дети
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
01:00
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа
Звёзды Красота
03:47
Что стало с той самой Александрой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение