Компаниям запретят выдавать две лицензии на продажу алкоголя

В настоящее время одно предприятие может иметь две лицензии на:

розничную продажу алкоголя; розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита.

В результате на практике возникает большое количество злоупотреблений со стороны продавцов.

Так, например, ночная продажа «горячительного» маскируется под видом «закусочных», «рюмочных», «буфетов» или «баров». Кроме того, зал обслуживания посетителей объекта общепита может совпадать с залом розничной торговли. Деятельность в этой сфере носит заявительный характер. Так, в соответствии с ГОСТ бары и буфеты могут быть организованы в розничных магазинах.