Джанет Джексон взяла маленького сына на похороны своего отца

27 июля Джо Джексон , отец музыкантов Майкла Джексона , Джанет Джексот, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Прощание с мужчиной состоялось вчера. Его дочь Джанет пришла на похороны вместе со своим маленьким сыном Иссой. Фотографии появились в фанатских группах в Инстаграм.

На церемонию прощания Джанет пришла в черном кружевном платье и высоких сапогах. Образ дополнили солнцезащитные очки, которые скрывали слезы на глазах.

Джанет Джексон

Похороны были частными и закрытыми для прессы. Общественная служба состоится в ближайшее время. Сообщается, что Джо Джексон будет погребен неподалеку от своего сына Майкла Джексона. Напомним, что Всего у Джо 10 детей. Девять из них — от жены Кэтрин: 68-летняя Морин, 67-летняя Джеки, 64-летний Тито, 63-летний Жермен, 62-летняя Ла Тойа, 61-летний Марлон и 52-летняя Джанет; Майкл умер в 2009 году в возрасте 50 лет, Брэндон умер после рождения в 1957 году. Еще один сын, которому сейчас 43 года, был рожден в результате 25-летнего романа Джо на стороне.