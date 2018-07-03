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Джанет Джексон взяла маленького сына на похороны своего отца
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Джанет Джексон взяла маленького сына на похороны своего отца 

Журнал ОК! 1 час назад
27 июля Джо Джексон, отец музыкантов Майкла Джексона, Джанет Джексот, скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Прощание с мужчиной состоялось вчера. Его дочь Джанет пришла на похороны вместе со своим маленьким сыном Иссой. Фотографии появились в фанатских группах в Инстаграм.
Джанет Джексон
На церемонию прощания Джанет пришла в черном кружевном платье и высоких сапогах. Образ дополнили солнцезащитные очки, которые скрывали слезы на глазах.
Джанет Джексон
Похороны были частными и закрытыми для прессы. Общественная служба состоится в ближайшее время. Сообщается, что Джо Джексон будет погребен неподалеку от своего сына Майкла Джексона. Напомним, что Всего у Джо 10 детей. Девять из них — от жены Кэтрин: 68-летняя Морин, 67-летняя Джеки, 64-летний Тито, 63-летний Жермен, 62-летняя Ла Тойа, 61-летний Марлон и 52-летняя Джанет; Майкл умер в 2009 году в возрасте 50 лет, Брэндон умер после рождения в 1957 году. Еще один сын, которому сейчас 43 года, был рожден в результате 25-летнего романа Джо на стороне.
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