Жителя Удмуртии обвинили в сексуальном насилии над 8-летней девочкой

Ува. Удмуртия. Жителя Увинского района обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера над 8-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, потерпевшая девочка и ее 3-летняя сестра приехали в Уву из Ижевска к бабушке на летние каникулы. Накануне случившегося в дом пришли знакомые бабушки и начали выпивать. Вечером пьяный 33-летний обвиняемый пришел в комнату, где были девочки.

«Пользуясь беспомощным состоянием, злоумышленник совершил в отношении старшей из них насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

После того, как бабушка и другие родственники узнали о случившемся, на место выехали сотрудники полиции и следователь. Мужчина был задержан, его заключили под стражу.