В Битцевском лесу прочитают «Сказки под сосной» и помогут найти птицу счастья

Сегодня в 11 и 13 часов детей и родителей ждут на увлекательные занятия. Об это сообщается на сайте Мосприроды.

«Сказки под сосной» — это чтение экологических сказок о природе на свежем воздухе. Их прочитают на природных территориях «Битцевского леса» по адресу: Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2. Мероприятие для детей

3 +.

Подробная информация по телефону: 8 (495) 426-00-22.

Также 3 июля в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3).13:00 пройдет квест «Птица счастья» Приглашаем вас на поиски портрета одной из птиц-обитательниц Битцевского леса (а вдруг посчастливиться встретить и саму птицу?). Однако портрет птицы, которую нужно отыскать, разделён на части, искать птицу счастья придется по частям. Ориентируясь по карте и подсказкам, вам предстоит собрать все детали пазла, а ещё — проявить смекалку, ведь только правильно ответив на вопросы, вы сможете собрать правильный портрет. Мероприятие 8 +. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (916) 306-56-50.