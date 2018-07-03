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В Битцевском лесу прочитают «Сказки под сосной» и помогут найти птицу счастья
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В Битцевском лесу прочитают «Сказки под сосной» и помогут найти птицу счастья 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Сегодня в 11 и 13 часов детей и родителей ждут на увлекательные занятия. Об это сообщается на сайте Мосприроды.
«Сказки под сосной» — это чтение экологических сказок о природе на свежем воздухе. Их прочитают на природных территориях «Битцевского леса» по адресу: Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 2. Мероприятие для детей
3 +.
Подробная информация по телефону: 8 (495) 426-00-22.
Также 3 июля в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3).13:00 пройдет квест «Птица счастья» Приглашаем вас на поиски портрета одной из птиц-обитательниц Битцевского леса (а вдруг посчастливиться встретить и саму птицу?). Однако портрет птицы, которую нужно отыскать, разделён на части, искать птицу счастья придется по частям. Ориентируясь по карте и подсказкам, вам предстоит собрать все детали пазла, а ещё — проявить смекалку, ведь только правильно ответив на вопросы, вы сможете собрать правильный портрет. Мероприятие 8 +. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (916) 306-56-50.
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