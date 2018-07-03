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За выходные во Владимирской области утонули шесть человек
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За выходные во Владимирской области утонули шесть человек 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Во Владимирской области в пятницу, 29 июня, и в воскресенье, 1 июля, утонули шесть человек.
В пятницу в прудах города Кольчугино утонули двое мужчин возрастом старше 30 лет. Следующая трагедия случилась на реке Клязьме в Коврове. Отец, спасая маленького ребенка, оказавшегося на глубине, утонул сам.
В воскресенье утонул 35-летний житель Александрова. В этот же день произошла вторая трагедия на реке Судогда. Третий несчастный случай за день произошел во Владимире. В озере Семязино утонул 12-летний мальчик.
С начала года во Владимирской области утонуло 16 человек.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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