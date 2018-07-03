В производстве мультфильм про семью Сантьяго из «Шумного дома»

Телеканал Nickelodeon все-таки решил дать зеленый свет спин-оффу к мультсериалу «Шумный дом». О том, чтобы снять мультфильм о брате и сестре Сантьяго, они думали давно, и после того, как третий сезон основного шоу приняли благосклонно, все-таки решились.

Сериал с рабочим названием Los Casagrandes должен будет состоять из 20 эпизодов. Он расскажет о семье Бобби и Ронни, которая гораздо больше, чем нам показывают в «Шумном доме», хоть до Лаудов им и далеко. Создатели сказали, что хотят показать историю о детях, которые растут в очень разнообразной, большой и любящей семье.

Мультфильм расскажет о том времени, когда Ронни Энн и Бобби только обустраиваются в городе вместе со своей огромной семьей, состоящей из нескольких поколений. Вместе они заводят новых друзей, узнают своих родственников получше и знакомятся с обитателями городка.

Когда мы увидим новые приключения знакомых героев, пока неизвестно. Работать над Los Casagrandes будет та же команда, что и над мультфильмом «Шумный дом».

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