Под Самарой стартовала кругосветка на самолётах-амфибиях

Это первый трансконтинентальный перелёт на пяти новых российских ЛА-8 RS. Маршрут экспедиции пролегает по побережьям четырёх континентов, над акваторией трёх океанов и семи морей. В программу перелёта включены наблюдения за изменениями в прибрежных водах, практическое применение российской системы ГЛОНАСС, а также культурные мероприятия в каждой из посещаемых стран. Подготовка путешествия велась более 5 лет. Кругосветный перелёт пройдет под лозунгом «Север наш». Исследователи хотят привлечь внимание людей к авиатуризму и курортам северного края.