Прошлой ночью Белоглинскую затопило канализационными отходами

Минувшей ночью в социальной сети «Вконтакте» появилась видеозапись, на которой саратовец жалуется на поток канализационных стоков из-под люка. На дороге из-за этого образовалась лужа. Коммунальная авария произошла в Октябрьском районе на Белоглинской. Помимо этого, в рядом расположенных жилых домах не было воды несколько дней.

По словам автора видео, он неоднократно сообщал саратовскому Водоканалу об этой проблеме. В течение первых двух дней были даны обещания выслать бригаду, но никто так и не приехал. На третий день ответили, что ждать помощи не стоит.

Однако утром в комментариях к видео интернет-пользователи сообщили, что из их кранов снова пошла вода.