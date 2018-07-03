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Прошлой ночью Белоглинскую затопило канализационными отходами
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Прошлой ночью Белоглинскую затопило канализационными отходами 

САРАТОВ24 46 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Минувшей ночью в социальной сети «Вконтакте» появилась видеозапись, на которой саратовец жалуется на поток канализационных стоков из-под люка. На дороге из-за этого образовалась лужа. Коммунальная авария произошла в Октябрьском районе на Белоглинской. Помимо этого, в рядом расположенных жилых домах не было воды несколько дней.
По словам автора видео, он неоднократно сообщал саратовскому Водоканалу об этой проблеме. В течение первых двух дней были даны обещания выслать бригаду, но никто так и не приехал. На третий день ответили, что ждать помощи не стоит.
Однако утром в комментариях к видео интернет-пользователи сообщили, что из их кранов снова пошла вода.
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