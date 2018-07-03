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Мила Кунис прокомментировала слухи о разводе и третьей беременности
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Мила Кунис прокомментировала слухи о разводе и третьей беременности 

Журнал ОК! 40 минут назад
И хотя Мила Кунис — актриса, а не модель, на обложке августовского выпуска Cosmopolitan она вышла не хуже сестер Хадид. 34-летняя звезда серии фильмов «Очень плохие мамочки» позировала для глянца в дениме: комбинезоне и мини-шортах.
Мила Кунис на обложке Cosmopolitan
Кроме этого, Мила поговорила с журналистами глянца о плюсах и минусах жизни в свете софитов. В интервью Мила сказала, что никогда не читает новости о себе в интернете — и чувствует себя прекрасно.
Я искренне не знаю, что пишут обо мне… кроме того, что я беременна как минимум один раз в год и также развожусь с мужем (Эштоном Катчером, — прим. ред.). Это я знаю, потому что в продуктовом магазине вижу такие заголовки на обложках журналов.
Мила Кунис об Эштоне Катчере: «У меня самый лучший муж на свете!»
Как призналась сама звезда, она привыкла к подобным слухам, а вот её близкие родственники до сих пор огорчаются, если видят плохие новости об их семье.
Единственное, что расстраивает — это то, что мои родители и бабушки с дедушками иногда беспокоятся. Но мой папа, например, всегда надеется, что слухи о беременности окажутся правдой.
Кунис и Катчер, напомним, поженились в 2015 году. Сейчас они воспитывают двух детей: 3-летнюю дочь Уайетт и 1-летнего сына Димитрия.
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