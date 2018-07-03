47-летнего туриста в Уфе обвинили в изнасиловании 9-летнего мальчика

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать ребёнка. Подробности сообщил источник ГорОбзор.ру.

47-летнего жителя Краснодарского края обвинили в изнасиловании 9-летнего мальчика. С заявлением обратилась мать ребёнка, сообщил источник ГорОбзор.ру.

— Мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был судим за кражу, — сказал он.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщил собеседник ГорОбзор.ру.

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