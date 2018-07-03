Ещё
47-летнего туриста в Уфе обвинили в изнасиловании 9-летнего мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

47-летнего туриста в Уфе обвинили в изнасиловании 9-летнего мальчика 

ГОРОБЗОР.РУ 41 минуту назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать ребёнка. Подробности сообщил источник ГорОбзор.ру.
47-летнего жителя Краснодарского края обвинили в изнасиловании 9-летнего мальчика. С заявлением обратилась мать ребёнка, сообщил источник ГорОбзор.ру.
— Мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был судим за кражу, — сказал он.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщил собеседник ГорОбзор.ру.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии зафиксировано шесть случаев заболевания корью В Уфе фотографии из судебного зала, обсыпанного солью, могут оказаться постановочными Уфимский общественник, отправившийся в велотурне по 16 странам, добрался до Душанбе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини62
«Ты нас, мама, залюбила»2
Врачи «перешили» Надежду Бабкину6
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа17
Что стало с той самой Александрой13
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Звёзды Дети
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
01:00
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа
Звёзды Красота
03:47
Что стало с той самой Александрой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение