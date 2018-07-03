Альтернатива английскому газону, или Газон для ленивых (2 часть)

Цветущий вербейник монетчатый

Вербейник монетчатый или луговой чай — фаворит моего второго газончика, а первым был и остается очитковый газон.

Это почвопокровное растение любит влагу и полутень, но может расти и в приподнятом сухом цветнике, где так красиво свешивается, прекрасно себя чувствует и на полном солнце. Сортов этого почвопокровного растения я знаю всего три. Первый — обычный луговой чай с зелеными листочками, второй — 'Аurea' со светло-зелеными листьями и третий — 'Goldiloсks' с желтыми листьями, но теряющими свой яркий цвет в тени. Цветут одинаково обильно и массово, ярко-желтыми цветочками, вырастающими из пазух листьев.

Все эти сорта вербейника любят влагу и хорошую почву, способны легко восстанавливаться после вытаптывания, легко укореняются, благодаря вырастающим корешкам из каждого междоузлия, длина одного стебля может достигать 80 см, что может создать проблему для более нежных собратьев по соседству.

Газон

Я заполнила вербейником небольшую теневую часть участка вдоль северо-восточного фасада дома. Раньше здесь был приподнятый цветник, но ему было мало солнца, и цветник убрала. Этот фрагмент в постоянном поиске удачного варианта оформления придомовой территории.

Здесь будет композиция из хвойных

В дальнейшем, планирую высадить композицию из хвойных и туй, которым будет комфортно на участке, где солнце бывает только ранним утром. Экземпляры уже куплены, подрастают в школке, пока совсем еще малыши.

В настоящий момент вербейник заполнил площадь от отмостки дома до дорожки, вдоль которой высажены в ряд хосты.

Дорожка еще обустраиваетсяСорняков не видно. Но они присутствуют. Основная проблема — мокрица, как она мимикрирует)) под вербейник! Выпалываю, хожу по мягкому ковру, вербейник пружинит и совсем не страдает, кстати. И, как с газоном из очитка, не нужно стричь и косить. Когда цветет — чудо как хорош!

Зацветает газончик

Если есть проблемное теневое место, приствольные круги под взрослыми плодовыми — задернировать почву можно этим почвопокровником. По весне через ковер вербейника пробиваются и цветут нарциссы, мускари, сцилла (пролеска сибирская). Я очень довольна своим газончиком из вербейника.

Даже кошки гуляют по дорожке, знают -"По газонам не ходить"))

Всех благ, дорогие семидачники.