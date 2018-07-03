Экс-форвард «Локомотива» Н’Дойе вернулся в «Копенгаген»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Даме Н’Дойе, до настоящего момента пребывавший в статусе свободного агента, подписал контракт с «Копенгагеном», о чём сообщает официальный сайт датского клуба.

С 33-летним сенегальским футболистом подписан однолетний контракт. Последним клубом Н’Дойе был турецкий «Трабзонспор», который он покинул по истечении соглашения.

Н’Дойе уже выступал за «Копенгаген» в период с 2009 по 2012 год. На родине он играл за команды «Жанна д’Арк», после чего уехал из Сенегала и выходил на поле в составе таких клубов, как «Аль-Садд», «Академика», «Панатинаикос», «Халл Сити» и «Сандерленд».