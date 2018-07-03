Птенец белоголового сипа вылупился в казанском зооботсаду

Птенец белоголового сипа вылупился в казанском зооботсаду примерно 2 месяца назад, а теперь нового жильца представили гостям парка. В день рождения малыш весил всего 100 грамм и был покрыт белым пухом. Сутки он находился в инкубаторе, а затем переехал в брудер. Это особый домик для птиц. Кормили птенца мелко нарубленным мясом или крысятами. Только спустя 20 дней малыш впервые смог выйти на улицу. В июне у него появились первые перья и воротник. Сейчас дитеныш окреп. Он питается четыре раза в день и готов к встрече с гостями зооботсада.