Посевная гречиха расцвела в столичном «Аптекарском огороде»

Гречиха съедобная, она же посевная, расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», растение можно увидеть в саду лекарственных трав и получить детальную информацию на обзорных экскурсиях в выходные дни, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада.

«Эти растения все знают и любят, однако мало кто видел, как они в реальности цветут. Родина гречихи — Тибет и Гималаи. Как и киноа, гречиха — псевдозлак, который культивируют ради съедобных семян, богатых сложными углеводами», — говорится в сообщении.

Из гречихи делают гречневую крупу — цельное зерно, продел, смоленскую крупу и гречневую муку. Урожай гречки ожидается в августе.

Посевная гречиха была введена в культуру в Юго-Восточной Азии более 5 тысяч лет назад, откуда попала в Центральную Азию и Тибет, а затем в регион Среднего Востока и в Европу. В России гречиха появилась в VII веке.

Гречиха богата железом, кальцием, калием, фосфором, цинком, йодом, витаминами Е, В1, В2, В9 и РР. Кроме того, из гречихи получают вкусный мед, а также делают чай, виски и пиво.