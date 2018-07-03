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Посевная гречиха расцвела в столичном «Аптекарском огороде»
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Посевная гречиха расцвела в столичном «Аптекарском огороде» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Гречиха съедобная, она же посевная, расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», растение можно увидеть в саду лекарственных трав и получить детальную информацию на обзорных экскурсиях в выходные дни, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада.
«Эти растения все знают и любят, однако мало кто видел, как они в реальности цветут. Родина гречихи — Тибет и Гималаи. Как и киноа, гречиха — псевдозлак, который культивируют ради съедобных семян, богатых сложными углеводами», — говорится в сообщении.
Из гречихи делают гречневую крупу — цельное зерно, продел, смоленскую крупу и гречневую муку. Урожай гречки ожидается в августе.
Посевная гречиха была введена в культуру в Юго-Восточной Азии более 5 тысяч лет назад, откуда попала в Центральную Азию и Тибет, а затем в регион Среднего Востока и в Европу. В России гречиха появилась в VII веке.
Гречиха богата железом, кальцием, калием, фосфором, цинком, йодом, витаминами Е, В1, В2, В9 и РР. Кроме того, из гречихи получают вкусный мед, а также делают чай, виски и пиво.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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