Булка с кишечной палочкой

Фото с ресурса vzheludke.com Активисты проекта «Народный контроль» провели лабораторные исследования хлебобулочных изделий со скоропортящимися начинками, приобретенные во владимирских пекарнях.

В карту мониторинга попали пекарни: «Вкусный дом», «Добрые булки», «Выпечка», «Вкусняшка», «Маковка», «Хлебный дворик», «Чак-чак», «Булочная № 1», «Наш колобок», «Любимая пекарня», «Bakery», «Дом хлеба».

«В первую очередь приобретали пироги с печенью, ливером, мясом и творогом. Также в выборку попали изделия с ветчиной и сыром, с капустой и картошкой, грибные начинки и сосиски, котлеты и колбаски в тесте», — отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов

Все образцы при покупке упаковывались в зип-пакеты под пломбировочный скотч и в течение получаса доставлялись в лабораторию.

Лабораторные испытания приобретённых образцов продукции владимирских мини-пекарен проводились в Областной ветеринарной лаборатории по микробиологическим показателям, которые включили в себя непатогенную загрязнённость бактериями (КМАФАнМ), бактерии группы кишечной палочки, патогенную микрофлору, в том числе сальмонеллы, дрожжи и плесени, протей и золотистый стафилококк.

По итогам проведения лабораторных испытаний в изделии «самса», производства пекарни «Дом хлеба» были выявлены бактерии группы кишечной палочки, ещё в шести образцах — превышение показателя КМАФАнМ, который характеризует общее содержание микроорганизмов в продукте.

Пирог с ливером и яйцом и беляш с мясом пекарни «Наш колобок», расстегай с курицей из «Любимой пекарни», кальцоне ветчина и сыр расстегай с картошкой и белыми грибами из «Добрых булок» показали превышение КМАФАнМ.