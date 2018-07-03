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В Бутове прошел молодежный праздник, посвященный молодежным субкультурам
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В Бутове прошел молодежный праздник, посвященный молодежным субкультурам 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Фестиваль под названием «Неформат», посвященный молодежным субкультурам, организовали и провели специалисты центра физической культуры и спорта «Спорт-Бутово», совместно с центром культуры и досуга «Эврика-Бутово».
Вниманию собравшихся была представлена обширная культурная программа. Так, свое умение продемонстрировали ди-джеи, реперы и битбоксеры. Состоялся и веселый танцевальный флешмоб, котором приняли участие не только дети, но и их родители. А для юных «драйверов» появилась прекрасная возможность продемонстрировать свои умения в скейт-парке, где под зажигательную музыку ребята мастерски исполнили трюки на спортивных самокатах, велосипедах BMX и скейтбордах.
Директор ЦФКиС «Спорт-Бутово» Антонина Воронова сообщила, что фестиваль молодежных субкультур в народном парке проводится уже второй год подряд. Праздник призван объединить увлеченных юношей и девушек, тем более, что их усилия не остались без награды — победители в разных дисциплинах получили призы. Кроме того, поощрения также удостоились самые активные зрители и болельщики.
Фото: moskva.bezformata.ru
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